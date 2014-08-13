Движение поездов через станцию Ясиноватая возобновят сегодня днем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«Действительно, по состоянию на 6 утра 13 августа движение поездов по этой станции было закрыто из-за сильных повреждений Ясиноватского железнодорожного узла вследствие боевых действий, однако с 13:30 13 августа все пассажирские поезда дальнего следования будут отправляться со станции Ясиноватая через участок Константиновка – Славянск – Лозовая», - сообщили в пресс-службе.

Согласно пресс-релизу, исключение составляет лишь поезд №584 сообщением Мариуполь - Киев, который отправляется из Мариуполя и следует по маршруту Волноваха - Камыш-Зоря - Запорожье.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время пригородные поезда Донецкой железной дороги курсируют в Донецкой области на участках: Мариуполь - Волноваха, Волноваха - Бердянск, Авдеевка - Красноармейск - Чаплино, Ясиноватая - Константиновка - Краматорск - Славянск - Красный Лиман; в Луганской области на участках Родаково - Луганск, Сентяновка- Родаково, Коммунарск - Родаково.

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В сообщении подчеркивается, что в настоящее время из-за боевых действий на востоке существуют задержки поездов, как при отправлении, так и по прибытию. В пресс-службе поясняют, что данные неудобства возникают исключительно из-за того, что Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников в оперативном порядке корректирует график движения, а иногда и маршрут курсирования поездов.

В связи с этим, при планировании поездки ДЖД рекомендует пассажирам обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

«Коллектив Донецкой железной дороги с честью выполняет свои профессиональные обязанности и принимает все возможные меры для организации безопасных пассажирских перевозок. Ежедневно железнодорожники подвергают свое здоровье и жизнь опасности во время подготовки и восстановления инфраструктуры, подготовки и экипировки подвижного состава, обслуживания пассажиров и других обязанностей», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, всего за время проведения боевых действий на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей травмированы десять железнодорожников, из них один работник погиб.

Начиная со второй половины мая текущего года на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.