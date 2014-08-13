Ко Дню Независимости пустили дополнительный поезд Днепропетровск – Геническ

Приднепровская железная дорога (ПЖД) для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Независимости Украины назначила дополнительный поезд №522/521 по маршруту Днепропетровск – Геническ – Днепропетровск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

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Согласно сообщению, дополнительный поезд №522/521 отправится из Днепропетровска 21 августа в 21:40 и прибудет в Геническ в 07:43. В обратном направлении поезд отправится 25 августа в 21:55 и прибудет на станцию назначения на следующий день в 06:31.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" ко Дню Независимости назначила три дополнительных поезда, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Хмельницким, а также назначила дополнительные рейсы круглогодичного поезда из Киева в Каменец-Подольский.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.