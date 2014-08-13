"Укрзализныця" передала МВД материалы расследования по закупке поездов Hyundai

Управление контроля и внутреннего аудита Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в течение второго квартала 2014 года провело три служебных расследования по публикациям в СМИ и обращениям, содержащим информацию о возможных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности подчиненных ведомству предприятий, в частности относительно закупки и эксплуатации скоростных поездов Hyundai.

Об этом на свой странице в сети Facebook сообщил первый заместитель главы "Укрзализныци" Максим Бланк.

По его словам, проведено служебное расследование относительно закупки и эксплуатации Южной железной дорогой и госпредприятием "Украинская железнодорожная скоростная компания" межрегиональных скоростных электропоездов производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, материалы по которому направлены в Главное следственное управление МВД Украины.

Кроме того, Управление контроля и внутреннего аудита ведомства провело служебное расследование относительно заключения Юго-Западной железной дорогой договоров на экипировку и мойку вагонов с компаниями "Железный кулак", "Мастер Клин" и "Развитие ХХІ века", материалы по которому были направлены в прокуратуру.

Также Бланк написал, что было проведено расследование по фактам злоупотреблений начальником вокзала станции "Киев-Пассажирский" Юго-Западной магистрали при выплате материальных поощрений работникам, а также расчетов кассирами пассажиров при реализации билетов.

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Кроме того, по словам первого заместителя главы железнодорожной отрасли, только за период с 1 июня текущего года были отменены минимум два тендера, в частности по запасным частям к тепловозам серии 2ТЭ116, 2М62, 2ТЭ10 на сумму 14,21 млн грн; частям железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава; креплениям и арматуре и их частям; механическому оборудованию для управления движением на общую сумму 34,2 млн грн.

В то же время, комментируя начало реформы «Укрзализныци», в частности этап проведения независимой оценки имущества и имущественных прав ведомства, Бланк сообщил, что некая полтавская компания "Укрбизнесконсалтинг" до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет Украины жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера по оценке своего имущества в целях формирования уставного капитала публичного акционерного общества "Украинская зализныця", что замедлит процесс реформирования отрасли.

«До завершения тендерной процедуры компания из Полтавы "Укрбизнесконсалтинг" успела подать жалобу в Антимонопольный комитет, а комитет принял решение эту жалобу рассмотреть через месяц, поскольку хочет разобраться - правомерно ли не допускать к оценке имущества «Укрзализныци», ориентировочной стоимостью не один миллиард долларов, которое находится почти во всех населенных пунктах Украины, эту полтавскую компанию, и для этих целей минимум на месяц откладывает реформу, поскольку нет оценки - нет возможности сформировать уставный фонд», - подытожил Бланк.

13 августа пресс-служба "Укрзализныци" распространила информацию о том, что Государственная администрация железнодорожного транспорта в рамках оптимизации своих расходов пересмотрела договорные отношения с поставщиками материально-технических ресурсов, работ и услуг для нужд железнодорожной отрасли, что позволило сэкономить почти 2,2 млрд грн. В частности, с некоторыми контрагентами была достигнута договоренность об уменьшении цены продукции до 15%, а с некоторыми пришлось разорвать договора "в связи с невыполнением контрагентами обязательств и нежеланием снижать цены".

Как сообщал УНИАН, на проведение независимой оценки имущества и имущественных прав «Укрзализныци» с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская зализныця» претендуют три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

Наименьшую стоимость предложения на конкурсе подала компания Baker Tilly Ukraine с ценой оценки 3,17 млн грн без налога на добавленную стоимость (3,8 млн грн с НДС). Предложения других компаний имеют более высокую стоимость - Deloitte&Touche - 12,5 млн грн без НДС (15 млн грн с НДС), Ernst&Young - 14,17 без НДС (17 млн грн с НДС).

Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.