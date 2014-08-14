Подорожание билетов на поезда снизит убытки от перевозок лишь на 6%

Нынешняя индексация тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+", позволит снизить хронические убытки железнодорожной отрасли от пассажирских перевозок только на 6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на начальника управления нормативно-технологического обеспечения информационных технологий главного пассажирского управления ведомства Нину Кострубицкую.

По словам специалиста, убытки от пассажирских перевозок благодаря индексации тарифов в этом году ориентировочно уменьшатся почти на 200 млн грн при том, что к концу года «Укрзализныця» ожидает получить убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении в сумме, превышающей 3 млрд грн.

"Только за полгода 2014-го убытки от пассажирских перевозок в дальнем сообщении составили 2,2 млрд грн, а на конец года сумма ущерба увеличится и составит более 3 млрд грн", - цитирует пресс-служба Кострубицкую.

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В сообщении подчеркивается, что пассажироперевозки железнодорожным транспортом в международном сообщении являются прибыльными для отрасли, в то время как пассажироперевозки во внутреннем сообщении остаются убыточными.

В свою очередь, ранее глава "Укрзализныци" Борис Остапюк в интервью УНИАН заявлял, что для того, чтобы «довести тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на уровень нулевой рентабельности, их необходимо было бы повысить в 2,72 раза. Подчеркиваю, это только для того, чтобы выйти на уровень безубыточности».

В пресс-службе подчеркивают, что несмотря на проведенную индексацию, тарифы и на осуществление пассажирских перевозок и в дальнейшем останутся самыми низкими среди стран СНГ, в этой связи, «Укрзализныця» считает необходимым устранить существующую диспропорцию между реальными затратами на организацию пассажирских перевозок и стоимостью проезда за счет реформирования отрасли.

"Выйти на экономически обоснованные тарифы мы сможем в условиях реформирования железнодорожной отрасли, тогда система тарифообразования кардинально изменится. Тарифы должны быть прогнозируемыми и экономически обоснованными, обеспечивать покрытие затрат на перевозку, и эти главные принципы мы заложили в проекте закона "О железнодорожном транспорте", - сообщал в интервью УНИАН Остапюк.

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Законопроект, по его словам, в частности, предусматривает, что государственному регулированию на железнодорожном транспорте подлежат тарифы на перевозки пассажиров в социальном сегменте перевозок. На другие виды перевозок, не относящихся к социальным, должны действовать свободные цены.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью УНИАН глава железнодорожной отрасли Борис Остапюк заявлял, что проведенная «Укрзализныцей» индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году позволит повысить доход железнодорожной отрасли на 1,8 млрд грн.

8 августа «Укрзализныця» провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Второй этап повышения тарифов на 10% ожидается с 1 октября 2014 года.

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн, которые ведомство традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.