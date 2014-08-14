Расписание движения поезда Ясиноватая - Киев изменилось

В частности, начиная с 14 августа этот поезд будет отправляться из Ясиноватой в 20:22 и прибывать в столицу в 11:26. В обратном направлении поезд будет отправляться с 15 августа в 14:25 и прибывать в Ясиноватую в 5:50.

«Маршрут поезда проходит через станции Лозовая, Харьков, Ворожба и Конотоп. Периодичность курсирования – ежедневно», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в связи с разрушением объектов железнодорожной инфраструктуры на участке Донецк - Ясиноватая все пассажирские поезда дальнего следования на Донецкой железной дороге 14 августа отправляются со станции Ясиноватая, за исключением поезда №584 Мариуполь - Киев, который отправляется из Мариуполя.

В настоящее время из-за боевых действий на востоке страны существуют задержки поездов, как при отправлении, так и по прибытию.

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«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).