Украина вводит спецрежим для полетов российских авиакомпаний

Государственная авиационная служба Украины с 20.00 четверга, 14 августа, вводит для некоторых российских авиакомпаний специальный режим выполнения транзитных полетов через территорию Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, специальный режим будет применен к авиакомпаниям «Трансаэро» и «Аэрофлот-российские авиалинии», которые выполняют полеты из России в Болгарию, Израиль, Турцию, Египет и Грецию через воздушное пространство Украины.

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«Указанные авиакомпании смогут пересекать воздушное пространство Украины, но лишь при условии получения разрешения Госавиаслужбы отдельно для каждого рейса», - пояснили в ведомстве.

Как подчеркнули в Мининфраструктуры, такие меры позволят обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и упорядочить транзит через Украину тех авиакомпаний, «которые пренебрегают правилами выполнения международных полетов в закрытом воздушном пространстве Автономной Республики Крым на закрытый аэродром Симферополь".

При этом в министерстве напомнили, что воздушное пространство над зоной АТО закрыто полностью, а безопасность транзитных перелетов над территорией Украины полностью контролирует предприятие «Украэрорух».

Ранее Госавиаслужба наложила на российские авиакомпании 24,48 млн грн штрафов согласно украинскому законодательству за незаконное использование воздушного пространства нашей страны.