В санаториях «Укрзализныци» оздоровились почти 8 тыс. детей железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в текущем году уже оздоровила 7559 детей из семей железнодорожников в ведомственных детских оздоровительных учреждениях, расположенных в разных регионах Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в настоящее время в оздоровительных учреждениях при ведомстве еще отдыхают 3583 ребенка.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году из-за аннексии Россией Крыма и боевых действий на востоке Украины, дети железнодорожников не смогут отдохнуть в некоторых оздоровительных учреждениях «Укрзализныци». В частности, это здравницы «Лучезарный», «Мечта» и «им. Юрия Гагарина», расположенные на оккупированной территории, а также пять детских учреждений на территории Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время закрыты из-за ситуации в регионе.

«Однако руководство «Укрзализныци» и железнодорожные профсоюзные организации находят другие возможности для решения вопроса летнего отдыха детей работников железных дорог», - подчеркивается в сообщении.

В целом «Укрзализныця» планирует оздоровить в текущем году 15 тыс. детей из семей железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, в оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников.

По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек.

В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.