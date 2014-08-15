Гигантская очередь на Керченской переправе парализовала движение в Керчи

В оккупированном Россией Крыму на Керченской паромной переправе очередь из желающих уехать с полуострова растянулась до Керчи. По словам очевидцев, автомобили выстроились вереницей вплоть до одного из спальных районов, тем самым создав транспортный коллапс в городе, передают "Новости Крыма".

Как сообщают жители Керчи в социальных сетях, теперь «хвост» автомобильной очереди достиг района Войкова и продолжает увеличиваться.

Читайте такжеОккупанты Крыма из-за огромных очередей запретят движение автобусов по Керченской переправеФактически, если машины продолжат прибывать, то очередь может парализовать движение транспорта возле центрального автовокзала.

По словам очевидцев, помимо скопления машин, пытающихся попасть на переправу, на дорогах много инспекторов ГАИ и «полицейских».

Автомобилисты и общественный транспорт не могут проехать по некоторым особо забитым участкам улиц, пишут керчане в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет сайт "Крым. Реалии", утром 15 августа в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 820 автомобилей, в порту «Крым» — 2350 машин.