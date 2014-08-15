«Укрзализныця» за 7 месяцев сократила пассажироперевозки на 10%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июле 2014 года сократила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,9% - до 259,8 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, доход "Укрзализныци" от пассажирских перевозок за указанный период составил 2,76 млрд грн, при этом финансовый результат от пассажироперевозок во всех видах сообщения остается убыточным - более 4,66 млрд грн.

«Проблемным вопросом для железных дорог является неполное и несвоевременное возмещение расходов за перевозки льготных категорий пассажиров, поскольку суммы, которые фактически перечисляются железным дорогам за их перевозки, составляют обычно лишь небольшую часть от понесенных затрат», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, предприятия железнодорожного транспорта Украины (без учета перевозок по временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополю) в январе-июне 2014 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,6% - до 196,3 млн человек.

«Укрзализныця» в связи с аннексией Крыма прогнозирует по итогам 2014 года падение пассажирооборота по сравнению с показателем 2013 года на 9,6% - до 44,4 млрд пасс./км.

Железные дороги Украины в 2013 году сократили перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.