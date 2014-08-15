Польская PKP хочет увеличить продажу недвижимости до $76 млн
Польский государственный железнодорожный холдинг PKP в текущем году планирует продать недвижимость на около 76 млн долл., что на 16%, или 10,5 млн долл., больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на члена правления компании Петра Чижковича.
Представитель государственного холдинга сообщил, что за первую половину текущего года компания, которая является одним из крупнейших собственников недвижимости в Польше, уже продала объектов на 15 млн долл. по сравнению с 13,4 млн долл. в прошлом году. (1 долл. = 3,1 злотого).
РКР продает недвижимость, которую не использует для своей деятельности. В ее число входят не эксплуатируемые железнодорожные вокзалы, земельные участки, а также доли в ряде строительных проектов, реализованных ранее с частными инвесторами.
Чижкович сообщил, что компания намерена продолжить сотрудничество с рядом компаний для благоустройства железнодорожных объектов, в частности крупных железнодорожных вокзалов. Он оценил необходимые инвестиции, которые могут быть реализованы, от нескольких сотен до 1,2 млн долл. в случае с территорией вокруг крупнейшего в Польше вокзала в польской столице.
Представитель РКР также отметил, что до конца текущего года компания планирует довести заполняемость торговых площадей крупнейших вокзалов до 95% с 78% по итогам июня, а также удвоить количество вокзалов с бесплатным Wi-Fi - до 120.
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Госхолдинг РКР является собственником или управляет более 100 тыс. объектами недвижимости в Польше, которые он использует для собственных целей, арендует или выставил на продажу. Компания также владеет 103 тыс. га земли, десятками жилых домов и почти 2,5 тыс. железнодорожных вокзалов, из которых только 600 используются для обслуживания пассажиров.
Cправка УНИАН. Правительство Польши создало группу компаний PKP в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации. В ноябре 2012 года власти утвердили план развития компании до 2016 года, который предусматривает приватизацию части входящих в холдинг дочерних компаний.