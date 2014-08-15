Железнодорожники восстановили 7 из 17 поврежденных мостов на востоке Украины

По состоянию на 15 августа специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 7 из 17 искусственных инженерных сооружений, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими террористами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«По состоянию на 15 августа железнодорожники восстановили по временной схеме 7 из 17 поврежденных инженерных сооружений Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что применение временной схемы позволяет в сжатые сроки обеспечить движение поездов, однако с ограничением скорости, в то время как на капитальный ремонт таких объектов необходимо значительно больший период времени, поскольку он предполагает разработку проекта и значительные финансовые вливания.

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В частности, на Донецкой железной дороге восстановлено движение по временной схеме по железнодорожному мосту через реку Северский Донец на 442 км перегона Ямполь - Северск; по железнодорожному однопутному мосту через реку Евсуг на 958 км участка Кондрашевская Новая - Старобельск; по железнодорожному двухпутному мосту на 1036 км направления Славянск - Шпичкино, а также отремонтирован пешеходный мост около станции Красный Лиман.

В то же время, на Приднепровской железной дороге путейщики восстановили железнодорожный путепровод на 252 км направления Кривой Рог - Волноваха.

Также сообщается, что на Южной магистрали были восстановлены железнодорожные мосты на 18 км участка Безлюдовка - Мохнач, а также на 37 км направления Харьков - Купянск.

«Из-за боевых действий путейщики не имеют возможности проводить ремонтные работы на некоторых объектах. Как только будет свободный доступ к разрушенным инженерным сооружениям - начнутся активные проектировочные и ремонтные работы», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце» по минимальным подсчетам в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.