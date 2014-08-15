Правительство Украины собирается закрыть рыбные порты Крыма

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством рыбного хозяйства подготовили проект постановления Кабинета министров о временном закрытии морских рыбных портов на аннексированном Россией Крымском полуострове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода.

Согласно сообщению, рыбные порты должны быть закрыты на период до восстановления на аннексированной территории полуострова и города Севастополя конституционного строя Украины.

Проект постановления также предусматривает закрытие государственных предприятий и акваторий ГП «Керченский морской рыбный порт» и «Севастопольский морской рыбный порт».

«Соответствующие меры необходимо принять в связи с вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией Российской Федерации, что препятствует осуществлению предусмотренных законодательством Украины видов государственного контроля и угрожает безопасности судоходства», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеГигантская очередь на Керченской переправе парализовала движение в Керчи

Как сообщал УНИАН, ранее Украина официально закрыла морские торговые порты на территории Крыма для международного судоходства, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

15 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, в котором Автономная республика Крым и Севастополь признаются оккупированными Российской Федерацией.

Принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это на свой страх и риск. При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами, или даже тюремными заключениями.