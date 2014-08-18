Кабмин определил порядок оформления гуманитарных грузов на время АТО

Кабинет министров Украины закрепил новый порядок таможенного оформления гуманитарных грузов, идущих в Украину по линии Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, ООН и НАТО, который будет действовать до момента окончания антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях.

Согласно правительственному постановлению, опубликованному на веб-портале Кабмина, оформление грузов будет осуществляться по месту пересечения границы посредством подачи товаросопроводительных документов.

«Оформление осуществляется без использования методов нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности», - подчеркивается в документе.

Постановление вступает в силу с момента его публикации.

Читайте такжеУкраина признала российский конвой под эгидой Красного Креста гуманитарной помощью

Как сообщал УНИАН, на текущий момент на российско-украинской границе находится «гуманитарный конвой», направленный в Украину Российской Федерацией. 280 КАМАзов стоят на международном пункте пропуска «Донецк-Изварино». В пятницу, 15 августа, в пункт пропуска были направлены более 50 украинских пограничников и таможенников для оформления груза и признания его гуманитарным.

Как отмечал заместитель главы фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, украинские специалисты готовы «растаможить» груз в течение 3-5 дней, однако для этого они должны получить одобрение от Министерства социальной политики Украины и Международного комитета Красного Креста.