Донецкая железная дорога перенесла пункт отправления поездов из Ясиноватой в Константиновку

В связи с разрушением объектов железнодорожной инфраструктуры на участке Ясиноватая - Скотоватая все пассажирские поезда дальнего следования на Донецкой железной дороге (ДЖД) с 17 августа отправляются со станции Константиновка, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Исключение составляет поезд №584 по маршруту Мариуполь—Киев, который ежедневно отправляется из Мариуполя.

Со станции Константиновка отправляются следующие поезда: №70 Донецк - Львов, №92 Ясиноватая - Одесса, №37 Донецк - Киев, №10 Донецк - Москва, №77 Мариуполь - Москва, №143 Донецк - Санкт-Петербург, №125 Ясиноватая - Киев, №47 Донецк - Севастополь, №342 Ясиноватая - Симферополь.

Согласно сообщению, Донецкая железная дорога из-за боевых действий и повреждения инфраструктуры на участке Ясиноватая - Скотоватая 16 августа не смогла отправить пять поездов дальнего следования №92 Ясиноватая - Одесса, №37 Донецк - Киев, №125 Ясиноватая - Киев, № 47 Донецк - Севастополь, №342 Ясиноватая - Симферополь.

Кроме того, в связи с невозможностью проводить ремонтно-восстановительные работы на участке Ясиноватая-Скотоватая из-за боевых действий, прибывающие пассажирские поезда дальнего следования будут ограничены станциями Краматорск, Дружковка и Константиновка. Кроме того, Донецкая магистраль внесла изменения в расписание поездов, в частности, поезд №143/144 Донецк — Санкт-Петербург — отменен; №10 Донецк — Москва отправляется ежедневно; № 47 Донецк — Севастополь отправляется 17 и 19 августа; №342 Ясиноватая — Симферополь 17 и 19 августа; №69 Донецк — Львов ежедневно; №92 Ясиноватая — Одесса ежедневно; №37 Донецк — Киев ежедневно; №78 Мариуполь — Москва по нечетным числам; №125 Ясиноватая — Киев ежедневно.

«При возврате проездных документов на отмененные поезда дальнего сообщения пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее в связи с разрушением объектов железнодорожной инфраструктуры на участке Донецк - Ясиноватая все пассажирские поезда дальнего следования на ДЖД отправлялись со станции Ясиноватая.

В настоящее время из-за боевых действий на востоке страны происходят задержки поездов как при отправлении, так и по прибытии.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).