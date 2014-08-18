Движение поездов на поврежденном из-за аварии участке в Винницкой области восстановлено

12:06, 18 августа 2014
Транспорт/Связь
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В настоящее время причины аварии выясняются. 

В Винницкой области с рельсов сошел грузовой поезд / Фото УНИАН

Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Винница – Сосенка в Винницкой области, которое было прервано с вечера 17 августа из-за схождения с рельсов 11 вагонов грузового поезда. 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, 17 августа в 17:05 на перегоне Винница - Сосенка сошли с рельсов 11 порожних вагонов грузового поезда, пострадавших и жертв нет.

«По состоянию на 5:40 утра понедельника последствия аварии ликвидированы, движение поездов восстановлено. Для ликвидации схода Юго-Западная железная дорога привлекла 2 восстановительных поезда со станции Жмеринка и Казатин», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что в настоящее время причины аварии выясняются. 

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Как сообщал УНИАН, по данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 11 вагонов грузового поезда, сошедших с рельс, курсировали в составе поезда №2204 сообщением Рахны – Казатин. Всего в составе поезда было 55 вагонов.

В результате аварии были повреждены порядка 200 метров путей в обоих направлениях, а также разрушены три железнодорожных столба.

К ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели, железнодорожники и следователи прокуратуры и УСБУ в Винницкой области.

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