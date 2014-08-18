Жители Донбасса выкупают все билеты на поезда

«Донецкая железная дорога понимает социальное значение пассажирских перевозок и прилагает максимум усилий, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения региона в перевозках... Востребованы все поезда формирования Донецкой железной дороги», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в июне ДЖД перевезла 465 292 пассажира в поездах дальнего сообщения, в июле – 412 379 человек, а за 15 суток августа – 139 127 человек.

В частности, на поезда в киевском направлении в июле Донецкая магистраль предложила 96 653 билета, из которых пассажиры выкупили 94 229 проездных документов, что составляет 98%. В обратном направлении ДЖД предложила 96 860 билетов, из них было приобретено 63 901 билет (66%).

На поезда в московском направлении в июле было предложено 49 518 билетов, из них выкуплено 45 063 проездных документа, что составляет 91%. В обратном направлении предложено 50 686 мест и выкуплено 24 492 билета (49%).

На поезда в крымском направлении за указанный период было предложено 50 078 мест, из них выкуплено 49 719 проездных документов, что составляет 98%. В обратном направлении предложено 50 104 места и выкуплено 41 779 билетов (84%).

На поезд в направлении Львова в июле текущего года ДЖД предложила 27 462 билета, из которых пассажиры приобрели 27 123 проездных документа, что составляет 99%. В обратном направлении было предложено 27 514 билетов и выкуплено 21 854 проездных документов (79%).

На поезд в направлении Одессы в прошлом месяце было предложено 24 084 билета, из них выкуплено 23 654 проездных документов, что составляет 98%. В обратном направлении предложено 23 746 мест и приобретено 20 565 билетов (87%).

Также сообщается, что с 1 по 15 августа включительно ДЖД в направлении столицы предложила 22 238 билетов, из них пассажиры приобрели 20 294 проездных документов, в обратном направлении – 22 836 билетов, из которых было выкуплено 15 414.

На поезда в московском направлении за 15 суток августа пассажирам было предложено 17 058 мест, из них выкуплено 16 442, в обратном направлении – 16 138, из них приобретено 8897.

На поезда в крымском направлении было предложено 24 316 билетов, в обратном направлении – 24 274, из них пассажиры приобрели 22 543 и 15 175 билетов соответственно.

На львовский поезд ДЖД предложила 13 174 места, из них было выкуплено 12 721 билет, в обратном направлении – 13 174, из них было выкуплено 9330 билетов.

На поезд в направлении Одессы с 1 по 15 августа Донецкая магистраль предложила пассажирам 11 644 билета, в обратном направлении – 11 484, из них пассажиры приобрели 10 073 и 8238 проездных документов соответственно.

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Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из Восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

В настоящее время из-за боевых действий на востоке страны происходят задержки поездов как при отправлении, так и по прибытии.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).