Столкновение с пассажирским поездом в Хмельницкой области произошло по вине водителя грузовика

Столкновение пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде перегона Шепетовка - Подольская - Изяслав (Хмельницкая область), повлекшее схождение первого вагона поезда, произошло по вине водителя грузовика, нарушившего правила пересечения переезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги, 18 августа в 9:40 на втором километре перегона Шепетовка - Подольская - Изяслав на регулируемый железнодорожный переезд, оборудованный звуковой и световой сигнализациями, выехал водитель грузовика КамАЗ, проигнорировав предупредительную сигнализацию, что привело к столкновению авто с пассажирским дизель-поездом № 6229, следовавшим по маршруту Шепетовка - Лановцы.

«В результате столкновения произошло схождение первого вагона дизель-поезда. Среди пассажиров жертв и пострадавших нет. Водитель грузовика погиб на месте», - уточнили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий аварии Юго-Западная железная дорога задействовала восстановительный поезд станции Шепетовка.

«Железнодорожники в очередной раз предостерегают водителей автотранспорта от неоправданного риска и нарушений правил пересечения железнодорожных переездов», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее железнодорожники ЮЗЖД восстановили движение поездов на перегоне Винница – Сосенка в Винницкой области, которое было прервано с вечера 17 августа из-за схождения с рельсов 11 вагонов грузового поезда.

За 7 месяцев 2014 года Юго-Западная железная дорога зафиксировала 13 ДТП на железнодорожных переездах, в результате которых погибли 5 человек.

В Украине в январе-июле 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6% (на 9 случаев) - до 37 случаев. Погибли 17 человек, 15 человек получили травмы.