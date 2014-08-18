Движение поездов со станций Ясиноватая и Донецк остановлено

В связи с повреждением объектов железнодорожной инфраструктуры на перегоне Скотоватая – Ясиноватая из-за боевых действий на востоке Украины, движение поездов со станций Ясиноватая и Донецк не осуществляется. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 16 августа на перегоне Скотоватая - Ясиноватая в ходе боевых действий была разрушена опора и 600 м контактной сети парной и непарной колеи, а сам путь был подорван.

В пресс-службе отметили, что 12 августа террористы уже подрывали пути на этом перегоне, однако железнодорожникам удалось восстановить движение. «На этом и на других перегонах боевики взрывали пути неоднократно, а железнодорожникам в сжатые сроки приходится осуществлять восстановительные работы для обеспечения движения поездов. При доступе к объекту путейщики планируют уже сегодня восстановить путь на перегоне Скотоватая – Ясиноватая», - подчеркнули в пресс-службе.

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По данным специалистов «Укрзализныци», на прошлой неделе было повреждено 58 км путей перегона Щетово - Штеровка, 1 км перегона Штеровка - Марусино, 991 км участка Кондрашевская Новая - Новосветловодский, 42 км направления Менчугово - Моспино, а также станция Менчугово.

«Более точные данные, а также сумма убытков железной дороги будут получены после окончания боевых действий и детального осмотра поврежденных путей и инженерных сооружений», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в связи с разрушением объектов железнодорожной инфраструктуры на участке Ясиноватая – Скотоватая, ДЖД перенесла пункт отправления поездов из Ясиноватой в Константиновку, за исключением поезда №584 Мариуполь—Киев, который ежедневно отправляется из Мариуполя.

В настоящее время из-за боевых действий на востоке страны происходят задержки поездов как при отправлении, так и по прибытии.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.