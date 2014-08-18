Донецкая железная дорога отменила поезда на Киев, Москву и Симферополь

Донецкая железная дорога (ДЖД) с 19 августа отменяет курсирование поездов № 37/38 Донецк – Киев, № 341/342 Ясиноватая – Симферополь и № 77/78 Мариуполь – Москва, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, пассажиры, которые ранее приобрели билеты на вышеуказанные поезда, смогут отправиться по ним со станции Константиновка на поездах №125 Ясиноватая - Киев, №47 Донецк - Севастополь и №10 Донецк - Москва. «Пассажирам, которые решили отказаться от поездки при возврате проездных документов будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме», - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что в связи с разрушением железнодорожной инфраструктуры на участке Донецк – Ясиноватая - Скотоватая, пассажирские поезда дальнего следования отправляются ежедневно со станции Константиновка: №10 Донецк - Москва; № 47 Донецк - Севастополь; №69 Донецк - Львов; №92 Ясиноватая - Одесса; №125 Ясиноватая - Киев.

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Исключение составляет поезд №584 Мариуполь - Киев, который отправляется из Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, ранее в связи с разрушением объектов железнодорожной инфраструктуры на участке Донецк - Ясиноватая все пассажирские поезда дальнего следования на ДЖД отправлялись со станции Ясиноватая.

В настоящее время из-за боевых действий на востоке страны происходят задержки поездов как при отправлении, так и по прибытии.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).