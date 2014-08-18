Столичный ж/д вокзал полностью возобновил работу после "минирования"

Железнодорожный вокзал станции Киев-Пассажирский полностью возобновил работу после ложной угрозы минирования, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

«Сейчас вокзал уже работает в штатном режиме, в 15:57 открылся для пассажиров», - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Киеве милиция с начала года получила более 230 сообщений о минировании

Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что после проведения проверки транспортной милицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям взрывоопасных веществ и подозрительных предметов не было выявлено.

Анонимное сообщение о минировании столичного вокзала поступило в 14:30 в отделение милиции.

Как сообщал УНИАН, с центрального железнодорожного вокзала в Киеве было эвакуировано 350 пассажиров и 80 сотрудников из-за сообщения о минировании.

Читайте такжеВ Киеве станцию метро “Майдан Незалежности” закрыли на выход: ищут взрывчатку

Кроме того, сегодня из-за анонимного сообщения о минировании были закрыты на выход станции метро «Майдан Незалежности» и «Вокзальная».

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.