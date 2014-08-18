Россия может запретить машины из Евросоюза и США - СМИ

Россия может запретить продажу западных автомобилей, если США и ЕС введут новые экономические санкции против Кремля за агрессию против Украины.

Об этом сегодня сообщает канадская газета Globe and Mail, передает ZN.ua. Издание отмечает, что в этом году в России 27% от всех проданных легковых машин составили иномарки. Кроме того, 46% всех проданных грузовиков и 13% автобусов были импортными.

Предложение полностью или частично запретить продажу импортных авто уже на столе у президента России Владимира Путина. Однако решение пока не принято. Также газета сообщает, ограничения на иномарки не затронет автомобили, произведенные в России на заводах, принадлежащих западным компаниям.

Российские мощности есть у Ford, Volkswagen, Renault, Toyota, Hyundai Motor Co. Также Москва может ввести новые торговые санкции. Однако какими они будут, пока не известно.