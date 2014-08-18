«Укрзализныця» поучавствовала в обсуждении проекта строительства широкой колеи до Вены

Делегация Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализниця») во главе с генеральным директором Борисом Остапюком приняла участие в очередном заседании рабочей группы по строительству ширококолейной железнодорожной линии в Европу, которое состоялось в 14 августа в Вене (Австрия), сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Гендиректор Борис Остапюк стал участником рабочей группы на основании задания от украинского акционера - Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о разработке технико-экономического обоснования проекта, бизнес-модели, прогнозирование объемов грузопотока по выбранному маршруту», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе общего собрания участников общества по планированию строительства железнодорожной колеи шириной 1520 мм Кошице-Братислава-Вена было отмечено, что дальнейшее участие Украины в этом проекте является важным для развития транзитного потенциала железных дорог Украины. В частности, как отмечают в пресс-службе, реализация данного проекта до 2050 года позволит привлечь 16 млн тонн грузов ежегодно.

В пресс-службе напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1681-р «Вопросы обеспечения участия Украины в реализации проекта строительства железнодорожного пути и инфраструктуры прямого железнодорожного сообщения по направлению Чоп (Павлово) - Кошице - Братислава - Вена» в декабре 2013 года, Фонд госимущества Украины приобрел долю уставного капитала (25 процентов) общества Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" прогнозировала, что строительство широкой железнодорожной колеи от станции Чоп (Украина) в Вену (Австрия) сократит время доставки грузов из Европы в Азию на 50% по сравнению с морскими перевозками.

Целью проекта является создание прямого железнодорожного сообщения между Европой и Азией путем продления существующей линии с колеей 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены. Длина магистрали составит 430 км. Сейчас широкая колея заканчивается на границе Украины на станции Чоп, где вагоны переставляют на европейскую узкоколейку.

Реализация проекта широкой колеи до Вены приведет к созданию сухопутного моста между Европой и Азией общей протяженностью почти 11 тыс. км, который обеспечит стабильную доставку грузов между континентами за 15 суток и менее, тогда как доставка грузов морем занимает примерно 35 суток.

Годовой объем грузоперевозок между Европой и Азией оценивается более чем в 458 млрд евро.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации и транспортные ведомства Украины, РФ, Словакии и Австрии разрабатывают проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены с 2007 года.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм.