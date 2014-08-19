ГАИ закрыла движение на участке автодороги Киев – Харьков - Должанский

Государственная автоинспекция Министерства внутренних дел Украины закрыла движение для транспортных средств на участке автомобильной дороги Киев – Харьков - Должанский (Полтавская обл.) с 8:00 19 августа и ориентировочно до 8 января 2015 года в связи с началом проведения работ по реконструкции и строительству путепровода над железнодорожными путями на перегоне Ромодан – Кременчуг. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГАИ МВД Украины.

Согласно сообщению, на территории Полтавской области будет закрыт для движения транспорта участок автомобильной дороги государственного значения М03 Киев – Харьков - Должанский.

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"ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, советует заранее планировать маршруты движения с учетом указанных ограничений и использовать схему объезда", - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что движение транспорта со стороны Харькова и Киева будет осуществляться по объездному маршруту, где расположен регулируемый железнодорожный переезд с двусторонним движением длиной 1,3 км по автомобильным дорогам через село Ковтуны.

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«Маршрут объезда оборудован необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, в том числе указателями направлений движения и информационными панно в соответствии с согласованной Госавтоинспекцией схемой организации дорожного движения», - отметили в пресс-службе.