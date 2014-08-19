"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 4,5 тыс. человек

Железные дороги Украины с 7 июля по 19 августа бесплатно вывезли 4556 человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских террористов на востоке страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В частности, за указанный период люди были перевезены из Донецкой и Луганской областей согласно заказам межведомственного координационного штаба.

«Вопрос перевозок пассажиров из опасной территории находится на постоянном контроле руководства «Укрзализныци». Железнодорожники в оперативном режиме выполняют все заказы, поступающие от межрегиональных штабов. При этом перевозки переселенцев в плацкартных вагонах осуществляются бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

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Также для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются из временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.