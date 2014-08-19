В Краматорске после реконструкции открыли железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал станции Краматорск (Донецкая обл.), получивший значительные повреждения в ходе боевых действий на востоке Украины, возобновил свою работу после реконструкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), вокзальный комплекс после реконструкции открыли сегодня, 19 августа, генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк и министр инфраструктуры Максим Бурбак в ходе инспекционной поездки в Донецкую область.

В пресс-службе сообщили со ссылкой на Бурбака, что украинское правительство поставило перед Мининфраструктуры задачу восстанавливать инфраструктурные объекты восточных городов, освобожденных украинскими силовиками от террористов.

«Мы успешно справляемся с этой задачей и сегодня открываем реконструированный вокзал станции Краматорск», - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, глава железнодорожной отрасли подчеркнул, что для восстановления объектов железнодорожной инфраструктуры на востоке могут быть задействованы 15 тыс. транспортных строителей.

«Сегодня мы открываем вокзальный комплекс станции Краматорск, перед этим были восстановлены вокзал станции Славянск и больница в Красном Лимане. На очереди железнодорожные объекты в городах Иловайск и Ясиноватая, работы здесь начнутся сразу после их освобождения от террористов», - сообщил Остапюк.

Кроме того, по его словам, «Укрзализныця» считает не менее важной задачей вернуть на отечественные железные дороги прежние объемы грузопотоков, в связи с этим необходимо оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру.

Как отметили в пресс-службе, при реконструкции построенного в 1952 году железнодорожного вокзала в Краматорске был максимально сохранен архитектурный стиль комплекса. В результате реконструкции вокзала пассажиропоток в пригородном и дальнем сообщениях был разделен. В здании вокзала установлены турникетные системы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 августа специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 7 из 17 искусственных инженерных сооружений, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими террористами.

Восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.