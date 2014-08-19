В Красном Лимане возобновила работу железнодорожная больница

Железнодорожная больница станции Красный Лиман в Донецкой области, получившая значительные повреждения в ходе боевых действий на востоке Украины, возобновила свою работу после реконструкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), реконструированную железнодорожную больницу открыли сегодня, 19 августа, генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк и министр инфраструктуры Максим Бурбак в ходе инспекционной поездки в Донецкую область.

«В восстановительных работах данного объекта было задействовано около 250 транспортных строителей Приднепровской, Одесской и Южной железной дорог. Сейчас все работы уже завершены, больница полностью готова принимать пациентов», - цитирует пресс-служба Остапюка.

Согласно сообщению, железнодорожники реконструировали фасады здания больницы, утеплили стены, установили котельную на твердом топливе и оборудовали комнату отдыха и пищевой блок.

Кроме этого, как отмечается в сообщении, больница получила новое медицинское оборудование.

В пресс-службе напомнили, что в начале июня террористы обстреляли здание железнодорожной больницы в Красном Лимане, вследствие чего были разрушены кровля здания, стены, выбиты окна и двери, а также были повреждены лаборатория, операционные, медицинская техника и оборудование.

Как сообщал УНИАН, 19 августа «Укрзализныця» также открыла после реконструкции железнодорожный вокзальный комплекс в Краматорске.

По предварительным подсчетам специалистов «Укрзализныци», на восстановление поврежденных зданий и сооружений станции Красный Лиман требовалось 202 тыс. грн, в то время как стоимость работ по восстановлению узловой больницы оценивалась ориентировочно в 2 млн грн.

По состоянию на 15 августа специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 7 из 17 искусственных инженерных сооружений, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими террористами.

Восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.