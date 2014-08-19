На Приднепровской железной дороге вдвое выросли продажи билетов через интернет

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в январе-июле 2014 года на Приднепровской железной дороге (ПЖД) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,15 раза - до 1,02 млн билетов с 476,3 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, за указанный период пассажиры ПЖД оформили 3,84 млн проездных документов, из которых 1,024 млн билетов через интернет. «По сравнению с 2013 годом спрос на билеты, оформленные онлайн, вырос почти в 2,2 раза – в прошлом году таким способом было оформлено 476,3 тыс. проездных документов», - подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, в январе-июле текущего года ПЖД перевезла в дальнем сообщении 7,15 млн пассажиров, из которых 1,45 млн человек – в июле.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, продажи железнодорожных билетов через интернет на ПЖД в I полугодии 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,6 раза - до 820,8 тыс. билетов с 313,1 тыс.

Электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от общего их количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.