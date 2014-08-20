Ко Дню Независимости добавили еще три поезда в западном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Независимости назначила еще три дополнительных поезда, соединяющих столицу с Ужгородом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №217/219 по маршруту Киев – Ивано-Франковск отправится из столицы 22 августа в 17:08 и прибудет в Ивано-Франковск в 04:28. В обратном направлении поезд отправится 23 августа в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.

Еще один дополнительный поезд №217/269 сообщением Киев – Ивано-Франковск отправится из столицы 24 августа в 17:08 и прибудет в Ивано-Франковск в 04:28. В обратном направлении поезд отправится 25 августа.

Также «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №239К/239Л, соединяющий столицу Украины с Ужгородом. Он отправится из Киева 22 и 24 августа в 21:37 и прибудет в Ужгород в 11:57. В обратном направлении поезд отправится 23 и 25 августа в 20:20 и прибудет в Киев в 11:57.

Продажа билетов на указанные поезда будет открыта в ближайшее время.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» ко Дню Независимости назначила три дополнительных поезда, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Хмельницким, а также назначила дополнительные рейсы круглогодичного поезда из Киева в Каменец-Подольский.

Приднепровская железная дорога ко Дню Независимости назначила дополнительный поезд по маршруту Днепропетровск – Геническ.