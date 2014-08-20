Из Константиновки и Мариуполя сегодня отправят 6 поездов дальнего следования

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«В связи с разрушением железнодорожной инфраструктуры на участках Донецк—Ясиноватая—Скотоватая, Ясиноватая—Авдеевка, Рутченково—Мандрыкино—Доля отправление пассажирских поездов дальнего следования осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь», - сказано в сообщении.

В частности, сегодня из Константиновки планируется отправить поезда №92 Ясиноватая—Одесса (через Днепропетровск, Знаменку), время отправления — 16:20; №10 Донецк—Москва (через Харьков), время отправления — 17:15; №47 Донецк—Севастополь (через Запорожье, Мелитополь), время отправления — 17:25; №125 Ясиноватая—Киев (через Харьков, Полтаву), время отправления — 21:17.

Кроме того, ДЖД намерена сегодня в 17:05 отправить из Мариуполя поезд №584 Мариуполь—Киев, который будет курсировать через Волноваху, Камыш-Зарю, Лозовую, Полтаву, Миргород; а также поезд №69/70 Мариуполь—Львов, который отправился в 7:55 и курсирует через Волноваху, Камыш-Зарю, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку.

В пресс-службе напомнили, что Донецкая железная дорога с 19 августа отменила курсирование поездов № 37/38 Донецк – Киев, № 341/342 Ясиноватая – Симферополь и № 77/78 Мариуполь – Москва.

Пассажиры, которые ранее приобрели билеты на вышеуказанные поезда, смогут отправиться по ним со станции Константиновка на поездах №125 Ясиноватая - Киев, №47 Донецк - Севастополь и №10 Донецк – Москва. В свою очередь, тем пассажирам, которые решили отказаться от поездки, при возврате проездных документов будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время из-за боевых действий на востоке страны происходят задержки поездов как при отправлении, так и по прибытии.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).