Донецкая железная дорога сократила поставку угля из-за боевых действий

Донецкая железная дорога в январе-июле 2014 года сократила перевозку каменного угля в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,7 млн тонн с 30,5 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона на Донецкой железной дороге остро стоит вопрос отправки грузов, в особенности каменного угля, в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины. Наблюдается устойчивая тенденция снижения», - сказано в сообщении.

В частности, в июне текущего года ДЖД отправила в адрес предприятий ТЭК 2,1 млн тонн угля по сравнению с 2 млн тонн за аналогичный месяц 2013 года, в июле — 1,9 млн тонн против 2,3 млн тонн за июль прошлого года, а в период с 1 по 17 августа — 0,4 млн тонн по сравнению с 2,5 млн тонн за аналогичный период 2013 года.

«Отставание от прошлого года за летнее время составляет уже 2,4 млн тонн», - отмечается в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что Донецкая магистраль в связи со значительными разрушениями объектов железнодорожной инфраструктуры вследствие боевых действий на востоке Украины не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем с 50 основных грузовых станций.

«Практически полностью прекращены грузовые перевозки в Луганской области, не осуществляется движение на главном западном ходу Донецк — Красноармейск — Чаплино, куда отправляется порядка 70% грузов одного из крупнейших в странах СНГ и Балтии и самого крупного в Украине Ясиноватского железнодорожного узла», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, госпредприятие «Уголь Украины» все еще не погасило долг, превышающий 282 млн грн, за перевозку грузов перед Донецкой железной дорогой.

По данным пресс-службы, в целом в январе-июле текущего года ДЖД перевезла 43,5 млн тонн угля, что составляет 57% от общих объемов грузоперевозок.

Среднесуточная погрузка за указанный период сократилась по сравнению с январем-июлем 2013 года на 2,3% - до 205 тыс. тонн (2999 вагонов).

Как сообщал УНИАН, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и уменьшения объемов перевозок за 7 месяцев текущего года ДЖД сократила доход от перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15,4%, что в денежном выражении составляет более 1,6 млрд грн.

Донецкая железная дорога из-за боевых действий выполняет план по погрузке грузов лишь на 32%.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).