ЮЗЖД усилит охрану стратегически важных ж/д объектов на востоке Украины

Работники транспортной милиции управления внутренних дел на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) отбыли в зону боевых действий на восток Украины для усиления охраны стратегически важных объектов железнодорожной инфраструктуры Приднепровской магистрали, которая охватывает Днепропетровскую и Запорожскую области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Отряд из 15 сотрудников транспортной милиции управления внутренних дел на Юго-Западной железной дороге присоединился к борьбе с террористами на востоке. Согласно приказу МВД Украины, сотрудники транспортной милиции железных дорог Украины должны усилить охрану стратегически важных железнодорожных объектов Приднепровской железной дороги», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, все транспортные милиционеры получили полный комплект боевой экипировки, в частности, табельное и автоматическое оружие; резиновые дубинки; боекомплекты, а также средства индивидуальной защиты - бронежилеты IV класса и каски.

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В милицейский отряд вошли оперуполномоченные по борьбе с преступными посягательствами на грузы, сотрудники криминальной милиции по делам несовершеннолетних, бойцы патрульно-постовой службы и других подразделений, расположенных в крупных транспортных узлах Юго-Западной магистрали - Конотопа, Жмеринки, Хмельницкого, Коростеня и Белой Церкви.

«О серьезности поставленных задач говорит тот факт, что все милиционеры получили полный комплект боевой экипировки. Наши ребята обеспечены полностью, начиная от обуви, боеприпасов и до современных средств индивидуальной защиты. Каждый работник хорошо знает свои обязанности и добросовестно их выполняет. Едут ответственные люди, лучшие из лучших», - цитирует пресс-служба начальника Управления МВД Украины на ЮЗЖД Игоря Гринцевича.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 августа специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 7 из 17 искусственных инженерных сооружений, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими террористами.

Восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.