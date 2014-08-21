Поезд «Интерсити» по маршруту Киев – Тернополь запустят 22 августа

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена с 22 августа текущего года запустить скоростной поезд с локомотивной тягой №747/748 категории "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода по маршруту Дарница - Киев – Тернополь – Киев - Дарница, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, поезд №747/748 будет отправляться с 22 августа со станции Дарница в 05:49, со станции Киев-Пассажирский в 06:14, с остановками в Виннице в 8:41 и в Хмельницком в 10:24, и прибывать в Тернополь в 12:01.

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Расстояние между конечными станциями (500 км) поезд будет преодолевать за 6 часов и 8 минут.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:14, останавливаться в Хмельницком в 16:51 и Виннице в 18:31, и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:51, на станцию Дарница в 21:22.

Билеты на данный скоростной поезд уже доступны на портале бронирования билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах, подчеркивается в сообщении.

«Новый поезд обеспечивает сообщение со столицей из трех областных центров: Винница, Хмельницкий и Тернополь…Пассажиры нового поезда «Интерсити», которые путешествуют из Винницы, Хмельницкого и Тернополя в другие города центральной и восточной Украины, на станции Киев-Пассажирский могут пересесть на другие поезда», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda, двумя электропоездами ЭКр1 – «Тарпан» и скоростным поездом локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.