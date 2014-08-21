Террористы заминировали все мосты через реку Кальмиус на Донетчине
13:33, 21 августа 2014Транспорт/Связь
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В Старобешевском районе Донецкой области террористы заминировали все мосты через реку Кальмиус.
Мосты через реку Кальмиус заминированы / uk.wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, эти мосты расположены близ поселков Горбачево-Михайловка, Придорожное и Менчугово.
Читайте такжеНа Донетчине из автомобиля боевиков изъяли 30 кг взрывчатки Также террористы в очередной раз обстреляли Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию в Донецке, и в результате ее обесточивания водоснабжение местных жителей осуществляется в ограниченном режиме.
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