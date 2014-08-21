Террористы заминировали все мосты через реку Кальмиус на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, эти мосты расположены близ поселков Горбачево-Михайловка, Придорожное и Менчугово.

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