Для восстановления дорог Донбасса нужно более двух миллиардов

Ремонт поврежденных вследствие боевых действий на востоке Украины дорог и других объектов дорожной инфраструктуры на сегодняшний день обойдется ориентировочно более чем в 2,15 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), именно в такую сумму специалисты дорожных предприятий и организаций Донецкой и Луганской областей оценили ущерб дорожному комплексу восточного региона, нанесенный террористами.

«Указанная сумма является ориентировочной, поскольку полноценные обследования проведены лишь на территориях, освобожденных от террористов. Объемы же разрушений в местах, где еще ведутся боевые действия, пока не установлены из-за угрозы жизни дорожников», - цитирует пресс-служба председателя «Укравтодора» Сергея Подгайного.

Согласно сообщению, в настоящее время требуется восстановление почти 962 км автодорог общего пользования, из которых около 250,5 км - в Донецкой области и более 711,5 км - в Луганской области, а также 20 мостов и путепроводов, общая длина которых составляет 2100 погонный метров.

По предварительным данным, стоимость восстановительных работ дорожных объектов в Донецкой области составит 735,1 млн грн, а в Луганской – 1,42 млрд грн.

«Из-за указанных разрушений отрезанными от мира остались несколько населенных пунктов Донецкой области. Для того чтобы обеспечить с ними сообщение, были организованы понтонные переправы и подъездные дороги к ним», - отметил глава «Укравтодора».

Таким образом работники дорожного хозяйства обеспечили проезд через реку Казенный Торец на участке автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков – Должанский, возле села Семеновка, а также через реку Северский Донец на участке автодороги Т-05-13 Красный Лиман - Артемовск - Горловка, возле села Закотное.

Кроме того, в данных областях на многих участках автомобильных дорог, как государственного, так и местного значения, уже начаты работы по разборке блокпостов, а также расчистки проезжей части и обочин от остатков техники, боеприпасов, грунта и прочего.

«Наши специалисты проводят замену разрушенных дорожных знаков и металлического барьерного ограждения, а также осуществляют ямочный ремонт дорожного покрытия для надлежащей безопасности движения», - подчеркнул Подгайный.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укравтодора» оценивал стоимость ремонта поврежденных объектов дорожной инфраструктуры на востоке страны в сумму 1,83 млрд грн.

Госагентство автомобильных дорог Украины в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.