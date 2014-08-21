Для восстановления дорог Донбасса нужно более двух миллиардов
Указанная сумма является ориентировочной, поскольку полноценные обследования проведены лишь на территориях, освобожденных от террористов
Ремонт поврежденных вследствие боевых действий на востоке Украины дорог и других объектов дорожной инфраструктуры на сегодняшний день обойдется ориентировочно более чем в 2,15 млрд грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), именно в такую сумму специалисты дорожных предприятий и организаций Донецкой и Луганской областей оценили ущерб дорожному комплексу восточного региона, нанесенный террористами.
«Указанная сумма является ориентировочной, поскольку полноценные обследования проведены лишь на территориях, освобожденных от террористов. Объемы же разрушений в местах, где еще ведутся боевые действия, пока не установлены из-за угрозы жизни дорожников», - цитирует пресс-служба председателя «Укравтодора» Сергея Подгайного.
Согласно сообщению, в настоящее время требуется восстановление почти 962 км автодорог общего пользования, из которых около 250,5 км - в Донецкой области и более 711,5 км - в Луганской области, а также 20 мостов и путепроводов, общая длина которых составляет 2100 погонный метров.
По предварительным данным, стоимость восстановительных работ дорожных объектов в Донецкой области составит 735,1 млн грн, а в Луганской – 1,42 млрд грн.
«Из-за указанных разрушений отрезанными от мира остались несколько населенных пунктов Донецкой области. Для того чтобы обеспечить с ними сообщение, были организованы понтонные переправы и подъездные дороги к ним», - отметил глава «Укравтодора».
Таким образом работники дорожного хозяйства обеспечили проезд через реку Казенный Торец на участке автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков – Должанский, возле села Семеновка, а также через реку Северский Донец на участке автодороги Т-05-13 Красный Лиман - Артемовск - Горловка, возле села Закотное.
Кроме того, в данных областях на многих участках автомобильных дорог, как государственного, так и местного значения, уже начаты работы по разборке блокпостов, а также расчистки проезжей части и обочин от остатков техники, боеприпасов, грунта и прочего.
«Наши специалисты проводят замену разрушенных дорожных знаков и металлического барьерного ограждения, а также осуществляют ямочный ремонт дорожного покрытия для надлежащей безопасности движения», - подчеркнул Подгайный.
Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укравтодора» оценивал стоимость ремонта поврежденных объектов дорожной инфраструктуры на востоке страны в сумму 1,83 млрд грн.
Госагентство автомобильных дорог Украины в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.
Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.