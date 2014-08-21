Юго-Западная ж/д отправила в Волноваху гуманитарную помощь для беженцев

Коллектив Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) сегодня, 21 августа, отправил гуманитарную помощь для жителей восточного региона, временно находящихся в пункте приема вынужденных переселенцев – в городе Волноваха Донецкой области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

«Работники предприятий ЮЗЖД обеспокоены событиями на востоке страны и считают своим долгом помочь украинцам с востока. 55 тысяч железнодорожников Юго-Западной магистрали охотно поддержали инициативу руководства железной дороги и профсоюза собрать продукты и необходимые вещи для переселенцев», - сказано в сообщении.

В частности, коллектив ЮЗЖД отправил жителям востока более 35 тонн продуктов питания, в частности крупы, воду, сахар, консервы, масло подсолнечное, детское питание, а также памперсы, бытовую химию и другое.

Кроме продуктов и вещей первой необходимости железнодорожники собрали набор медикаментов для Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи.

Согласно сообщению, ежедневно в Волноваху прибывают от 20 до 50 переселенцев, которые могут находиться там до трех дней, получая бесплатно трехразовое питание и средства гигиены, откуда затем отправляются в другие регионы страны.

По данным пресс-службы, за период работы такого пункта за помощью обратились более 600 мирных жителей, в том числе 199 детей.

Как отмечают в пресс-службе, часть гуманитарного груза ЮЗЖД останется в Волновахе, а остальную часть сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области развезут в центры помощи переселенцам, расположенные на побережье Азовского моря, где, по официальным данным, находятся более 22 тысяч переселенцев.

«Это не первая попытка нашей магистрали помочь людям в зоне АТО. И вот сейчас практически весь коллектив Юго-Западной дороги поддержал инициативу руководства магистрали и профсоюзного комитета по сбору гуманитарной помощи. И буквально в течение трех дней железнодорожники собрали более 35 тонн гуманитарной помощи. Я думаю, что это не последняя акция, люди настроены и дальше помогать мирным жителям и военнослужащим в зоне АТО», - цитирует пресс-служба начальника Юго-Западной магистрали Алексея Кривопишина.

Как сообщал УНИАН, ранее Юго-Западная железная дорога отправила бойцам добровольческого батальона «Шахтерск» 50 новых раций.

Кроме того, генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк передал батальону патрульной службы милиции особого назначения «Киев-1» боевую бронированную разведывательно-дозорную машину для проведения антитеррористической операции на востоке страны.

6 июня руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.