Австрийская и турецкая авиакомпании возобновляют полеты в Харьков

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines и турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 22 августа возобновляют полеты в Харьков, сообщила УНИАН пресс-служба международного аэропорта «Харьков».

В частности, Austrian Airlines снова начнет выполнять рейсы по маршруту Вена-Харьков-Вена с частотой полетов 5 раз в неделю, а Pegasus Airlines возобновит ежедневные рейсы Харьков-Стамбул-Харьков.

"Благодаря возобновлению данных рейсов пассажиры международного аэропорта «Харьков» снова могут быстро и с комфортом добраться не только в Вену и Стамбул, а также с помощью трансфертной зоны в соответствующих аэропортах воспользоваться услугами стыковочных рейсов в другие города Европы, Азии и Америки", - говорится в сообщении аэропорта.

Ранее, после закрытия авиапространства над зоной АТО, указанные авиакомпании отменили свои рейсы в Харьков.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Харьков» в 2013 году увеличил пассажиропоток на 21% по сравнению с 2012 годом - до 605 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Работы начались 1 апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – украинский бизнесмен Александр Ярославский) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта. Реконструкция аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из госбюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, – 191,3 млн долл.