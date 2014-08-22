Из Турции в аннексированный Крым запустили паром. Он будет курсировать по маршруту Зонгулдак–Керчь.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации международных перевозчиков России.

«С сегодняшнего дня компания Транскамион предлагает новый сервис паромной линии Зонгулдак-Керчь. Рейс будет выполняться судном MS Poseidon. Паромная компания гарантирует дальнейшую отправку из порта Керчь в Новороссийск», – говорится в сообщении.

Первое отправление состоится 22 августа из порта Зонгулдак.

В дальнейшем на линии будет выполняться два рейса в неделю. Время в пути из Зонгулдака в Керчь составит 24 часа. Таможенное оформление будет происходить в порту «Керчь».

Стоимость перевозки автопоезда длиной 16,5 м по маршруту Зонгулдак–Керчь–Новороссийск составляет 1250 долларов США.

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Напомним, портал BSNews совместно с организацией «Майдан иностранных дел» создали «черный список» нарушителей правового режима временно оккупированной территории Украины и ведет в отношении этих компаний «усиленный мониторинг и другие действия по административным, дипломатическим, авиационным и правовым каналам». Это касается как морских, так и воздушных судов и компаний, пишет Центр журналистских расследований.

Украина закрыла для международного судоходства морские порты Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, расположенные на территории аннексированного Россией Крыма и Севастополя.