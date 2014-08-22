В Черкасской области изменили маршруты поездов из-за схождения с рельсов товарняка

Из-за схождения с рельсов товарного поезда в Черкасской области изменен маршрут курсирования семи пар пассажирских поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

"Поезд № 732/731 Киев – Запорожье будет курсировать через Гребенку – Полтаву – Красноград – Лозовую – Синельниково – Запорожье. Поезда 228/227 Бердянск – Киев и 210/209 Николаев – Киев будут курсировать через станцию им. Т.Шевченко – Черкассы – Гребенку. Поезд 18/17 Киев – Адлер будет курсировать через Гребенку – Черкассы – ст.им. Т.Шевченко. Поезд 28/27 Севастополь – Киев будет курсировать через станцию им. Т. Шевченко – Черкассы – Гребенка. № 733/734 Днепропетровск – Киев будет следовать через Користовку – Бурты – Кременчуг – Полтаву – Гребенку. Поезд № 86/85 Львов – Симферополь будет курсировать через Вапнярку – Слободку – Помочную – Знаменку. В связи с изменением маршрута курсирования поездов возможны задержки в движении. Сейчас железнодорожники принимают все меры, чтобы поезда на конечную станцию прибывали с минимальным опозданием. Кроме того, пассажирам будет предложена пересадка на другие поезда для подвоза их к местам назначения", - отметили в перес-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 06:35 на железнодорожной станции "Городище", по предварительным данным, в результате схождения с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и загорелись 11 цистерн и локомотив.

Работники оперативной группы Управления ГСЧС Украины в Черкасской области локализовали возгорание грузового поезда, в составе которого всего было 35 цистерн.