Комиссия «Укрзализныци» ищет причины аварии цистерн с нефтью

Комиссия Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») под руководством генерального директора ведомства Бориса Остапюка выехала в Черкасскую область на место аварии грузового поезда, произошедшей 22 августа в 06:04 на перегоне Корсунь - Городище для расследования причин схождения с рельсов цистерн с нефтью. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«На месте схождения вагонов с нефтью, на перегоне Корсунь - Городище, совместно со специалистами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работает комиссия «Укрзализныци» под руководством генерального директора Бориса Остапюка. В ее состав также вошли представители Одесской железной дороги, в частности Шевченковской дирекции железнодорожных перевозок», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, цистерны с нефтью сошли с рельсов 22 августа в 6:04, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн и разлив нефти. Всего в составе грузового поезда №1468 находилось 35 цистерн с грузом.

Также сообщается, что железнодорожники задействовали на ликвидацию последствий аварии 5 пожарных поездов со станций Фастов, Дарница, Помошная, Знаменка, Т. Шевченко и два восстановительных поезда со станций Фастов и Т. Шевченко. Каждый пожарный поезд содержит 200 тонн воды и от 5 до 7 тонн пенообразователя.

По данным пресс-службы, груз следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги на станцию Кагамлыкская Южной железной дороги.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным ГСЧС, 22 августа в 06:35 на железнодорожной станции "Городище" в Черкасской области в результате схождения с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и возгорание 11 цистерн и локомотива.

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ГСЧС взаимодействует с МВД, Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" по недопущению на станцию автомобильного транспорта и местных жителей. На место аварии также выехал председатель ГСЧС Сергей Бочковский.