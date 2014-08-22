Ко Дню Независимости назначен дополнительный поезд Киев – Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Независимости Украины назначила дополнительный поезд по маршруту Киев – Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, дополнительный поезд №253/206 отправится из столицы 25 августа в 01:30 и прибудет во Львов в 10:36, а в обратном направлении поезд отправится в этот же день в 19:16 и прибудет в столицу в 05:18.

Продажа билетов на указанный поезд уже открыта, отмечается в сообщении.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» ко Дню Независимости назначила шесть дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Хмельницким, а также назначила дополнительные рейсы круглогодичного поезда из Киева в Каменец-Подольский.

Приднепровская железная дорога ко Дню Независимости назначила дополнительный поезд по маршруту Днепропетровск – Геническ.