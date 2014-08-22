Среди причин железнодорожной аварии в Черкасской области исключают версию теракта

Как рассказал УНИАН пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, который находится непосредственно на месте события, версия теракта на железной дороге выдвигалась лишь в начале расследования аварии, но потом ее полностью отбросили из-за отсутствия любых подтверждений.

Специалистами было установлено, что причиной аварии стало повреждение колесной пары одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что и привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.

По словам Проценко, ликвидация пожара осложнялась еще и тем, что авария произошла почти на станции. Рядом находился водоотводный мелиоративный канал, и мазут из цистерн сразу же распространился на 300 метров к жилым домам.

Проценко рассказал, спасатели вручную рыли канавы, засыпали мазут песком и предотвратили перебрасывание огня на другие здания и сооружения. Жильцы близлежащих домов были эвакуированы на безопасное расстояние.

Читайте такжеПо факту аварии на железной дороге в Черкасской области открыто делоСейчас продолжается ликвидация последствий аварии и горения нефтепродуктов. Железнодорожники приступили к подъему и эвакуации поврежденных цистерн, также в ближайшие сутки нужно заменить часть железнодорожного полотна, чтобы возобновить движение поездов. Кроме того, необходимо нужно откачать мазут, который попал в мелиоративный канал рядом с железной дорогой.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6.35 в Черкасской области на 72 км отрезка Шевченковского отделения Одесской железной дороги на входе в станцию «Городище» грузового поезда №1468 сошли с колеи 20 цистерн с мазутом. 11 из них загорелись в результате разлива мазута на площади более 1250 кв. м. Всего в составе поезда из 36 вагонов было 35 цистерн.

Пожар был локализован в 9.50, а полностью ликвидирован в 10.42.