«Укрзализныця» не подтверждает предварительную причину аварии грузового поезда на Черкащине

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») не подтверждает повреждение оси цистерны как предварительную причину схождения с рельс грузового поезда, которое произошло 22 августа в 06:04 на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области и повлекло за собой возгорание 11 цистерн с нефтью.

Как сообщил УНИАН начальник главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимир Крот, находящийся на месте происшествия, названная ГСЧС причина аварии "повреждение оси одной из грузовых цистерн на стрелке при въезде на станцию, что привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда", не соответствует действительности.

«Это не соответствует действительности, версия неправильная, поскольку нужно сначала поднять вагоны и собрать их элементы для дальнейшего идентифицирования, после чего сравнить факт с требованием норматива. И только после этого можно принимать решение о причине аварии, о которой сейчас говорить пока рано», - сообщил Крот, добавив, что она будет установлена, вероятнее всего, к концу сегодняшнего дня.

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Начальник главного управления безопасности движения «Укрзализныци» также сообщил, что в настоящее время на участке Корсунь - Городище продолжаются восстановительные работы, в которых задействовано порядка 150 железнодорожников Одесской и Юго-Западной железных дорог.

«Из 25 вагонов, сошедших с рельс, один вагон поднят и транспортирован с перегона на станцию Корсунь, а также те вагоны, которые остались на рельсах. Путейцы восстанавливают поврежденный путь, энергетики - контактную сеть, а работники вагонного хозяйства собирают элементы вагонов», - сообщил Крот.

Он также напомнил, что в восстановительных работах задействованы три восстановительных и пять пожарных поездов «Укрзализныци».

Специалист также уточнил, что на данный момент можно говорить о повреждении трех домов, расположенных вблизи места происшествия, еще два получили незначительные повреждения.

«Три дома обгорели, еще два дома незначительно пострадали и требуют небольшого ремонта крыши. Я не уполномочен говорить о том, кто будет восстанавливать поврежденные дома, однако я думаю, что это должна делать не только «Укрзализныця», но и органы местной исполнительной власти», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6:04 на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда №1468 было 35 цистерн с грузом, который следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.

В связи с данным инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов.

Комиссия «Укрзализныци» под руководством генерального директора ведомства Бориса Остапюка выехала в Черкасскую область на место аварии грузового поезда для расследования причин схождения с рельсов цистерн с нефтью.

По данным ГСЧС в Черкасской области, причиной аварии стало повреждение оси одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что и привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.