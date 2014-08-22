Глава «Укрзализныци» поручил восстановить поврежденные из-за пожара дома на Черкащине
«Укрзализныця» приносит свои извинения жителям поврежденных домов за нанесенный материальный ущерб их имуществу.
Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») поставил задачу строительным подразделениям железнодорожной отрасли Украины восстановить жилые дома, которые были повреждены вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области из-за возгорания 11 цистерн с нефтью.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, восстановительные работы будут начаты уже 23 августа.
«Укрзализныця» приносит свои извинения жителям поврежденных домов за нанесенный материальный ущерб их имуществу и поможет в восстановлении их жилья»,- подчеркнули в ведомстве.
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Кроме того, «Укразализныця» отмечает, что железнодорожники делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение поездов на перегоне Корсунь – Городище, где сегодня произошло возгорание 11 цистерн с нефтью вследствие схода с рельс грузового поезда.
В пресс-службе напомнили, что комиссия «Укрзализныци» под руководством генерального директора ведомства Бориса Остапюка выехала в Черкасскую область на место аварии грузового поезда для расследования причин схождения с рельсов цистерн с нефтью.
Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6:04 на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда №1468 было 35 цистерн с грузом, который следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.
В связи с данным инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов.
По данным ГСЧС в Черкасской области, причиной аварии стало повреждение оси одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что и привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.
«Укрзализныця» не подтверждает повреждение оси цистерны как предварительную причину аварии грузового поезда в Черкасской области.
Как сообщил УНИАН начальник главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимир Крот, находящийся на месте происшествия, в результате пожара обгорели три дома, еще два дома незначительно пострадали и требуют ремонта крыши.