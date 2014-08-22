Глава «Укрзализныци» поручил восстановить поврежденные из-за пожара дома на Черкащине

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») поставил задачу строительным подразделениям железнодорожной отрасли Украины восстановить жилые дома, которые были повреждены вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области из-за возгорания 11 цистерн с нефтью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, восстановительные работы будут начаты уже 23 августа.

«Укрзализныця» приносит свои извинения жителям поврежденных домов за нанесенный материальный ущерб их имуществу и поможет в восстановлении их жилья»,- подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, «Укразализныця» отмечает, что железнодорожники делают все возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение поездов на перегоне Корсунь – Городище, где сегодня произошло возгорание 11 цистерн с нефтью вследствие схода с рельс грузового поезда.

В пресс-службе напомнили, что комиссия «Укрзализныци» под руководством генерального директора ведомства Бориса Остапюка выехала в Черкасскую область на место аварии грузового поезда для расследования причин схождения с рельсов цистерн с нефтью.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6:04 на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда №1468 было 35 цистерн с грузом, который следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.

В связи с данным инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов.

По данным ГСЧС в Черкасской области, причиной аварии стало повреждение оси одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что и привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.

«Укрзализныця» не подтверждает повреждение оси цистерны как предварительную причину аварии грузового поезда в Черкасской области.

Как сообщил УНИАН начальник главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимир Крот, находящийся на месте происшествия, в результате пожара обгорели три дома, еще два дома незначительно пострадали и требуют ремонта крыши.