"Укрзализныця" возобновила движение поездов после аварии на Черкащине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), пока поездам установлено ограничение скорости движения в 25 км/ч на этом участке.

«В полночь все цистерны с помощью тяговой и крановой техники восстановительных поездов были подняты и убраны с пути. Путейцы проложили 159 м рельсо-шпалочной решетки непарной колеи. Электрики восстанавливают поврежденную контактную сеть», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что генеральный директор «Укрзализныци» поставил задачу строительным подразделениям железнодорожной отрасли приступить уже 23 августа к восстановлению жилых домов, которые были повреждены вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище. Работы будут проводиться за средства ведомства.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6.04 на перегоне Корсунь – Городище сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда № 1468 было 35 цистерн с грузом. Поезд следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.

В связи с инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов.

По данным УГСЧС в Черкасской области, причиной аварии стало повреждение оси одной из товарных цистерн с мазутом на стрелке при въезде на станцию, что привело к отрыву вагонов на скорости от основного состава поезда.

«Укрзализныця» не подтверждает повреждение оси цистерны как предварительную причину аварии.

Как сообщил УНИАН начальник главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимир Крот, находящийся на месте происшествия, в результате пожара обгорели три дома, еще два дома незначительно пострадали и требуют ремонта крыш.