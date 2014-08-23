Железнодорожники восстановят 6 поврежденных из-за пожара строений на Черкащине

Строительные подразделения железнодорожной отрасли Украины намерены восстановить четыре жилых дома и два сооружения, которые были повреждены 22 августа вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области из-за возгорания 11 цистерн с нефтью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Железнодорожники составляют акты объема повреждений. По предварительным оценкам, необходимо будет отремонтировать четыре жилых дома частного сектора и два гражданских сооружения», - сказано в сообщении.

Железнодорожники приступили к обследованию жилых домов, поврежденных из-за пожара в поселке Городище. По заданию генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка в поселок прибыли 15 работников строительных подразделений Одесской железной дороги.

«Сейчас в работах задействовано 3 строительно-монтажных поезда, экскаваторы и краны для демонтажа поврежденных конструкций. Работы выполняет строительно-монтажное управление № 5», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор «Укрзализныци» поставил задачу строительным подразделениям железнодорожной отрасли приступить уже 23 августа к восстановлению жилых домов, которые были повреждены вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище. Работы будут проводиться за средства ведомства.

22 августа в 6.04 на перегоне Корсунь – Городище сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда № 1468 было 35 цистерн с грузом. Поезд следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.

В связи с инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов.

По словам начальника главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимира Крота, обгорели три дома, еще два дома незначительно пострадали и требуют ремонта крыш.