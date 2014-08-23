Железнодорожники украсили школу-интернат в Славянске цветом национального флага

«Такое цветовое оформление кровли учебного заведения предложил генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк во время визита в школу-интернат», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци»

Восстановительные работы в интернате полностью завершены, в них были задействованы 180 работников строительных подразделений Одесской, Приднепровской и Донецкой железных дорог.

Отремонтированы помещения учебного и спального корпусов, столовой с переходом к спальному корпусу здания, установлены около 400 металлопластиковых окон и система водоотвода на крышах, а также отремонтирован цоколь.

В начале августа глава «Укрзализныци» Остапюк и министр инфраструктуры Максим Бурбак в ходе инспекционной поездки в Донецкую область посетили школу-интернат в Славянске, поручив железнодорожникам к сентябрю восстановить поврежденные помещения.

Ранее железнодорожники открыли после реконструкции железнодорожный вокзал в Краматорске и железнодорожную больницу в Красном Лимане.

Восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.