В Донецке частично возобновили междугородное сообщение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«По состоянию на 13.00 в городе неспокойно, по информации жителей, залпы из тяжелых орудий слышны не только в отдаленных районах, но и в центре Донецка», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)Также отмечается, что в первой половине дня энергетики подключили три трансформаторные подстанции на поселке шахты «Лидиевка». Работы по восстановлению энергоснабжения в Кировском, Киевском и Петровском районах продолжаются.

Общественный транспорт осуществляет движение по автомагистралям города согласно графикам «выходного дня».

В штатном режиме работает автовокзал «Южный». Возобновлено автобусное сообщение с городами Славянск, Святогорск, Днепропетровск и Изюм. В южном направлении осуществляется движение пассажирского транспорта по направлениям Мелекино, Белосарайская Коса, Урзуф. Автобусы курсируют согласно 7 графикам, двигаясь по объездной дороге через город Угледар. По такому же маршруту идут и автобусы в Мариуполь.

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В то же время, по-прежнему, закрытыми остаются направления на Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку и Амвросиевку, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Донецке погибли трое мирных жителей.