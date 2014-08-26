"Укрзализныця" потратит 2,5 млрд гривень на подготовку к новому сезону

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена потратить на подготовку железнодорожной отрасли к работе в осенне-зимний период 2,5 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба администрации, об этом на селекторном совещании заявил заместитель генерального директора "Укрзализныци" Виталий Жураковский.

По его словам, хозяйства “Укрзализныци” по состоянию на 26 августа выполнили 45% от запланированных работ по подготовке железных дорог к осенне-зимнему периоду.

По данным пресс-службы, готовность производственных зданий и сооружений составляет 44,8% (в 2013 году - 44,4%), энергетического хозяйства - 55,7% (2013 - 53,6%), снегоуборочная техника готова на 31,6% (2013 - 18,3%), а стрелочные переводы - на 55,2% (2013 - 43,6%). Системы централизованной блокировки и связи готовы на 40,6% (2013 - 36,5%), а контактная сеть отремонтирована на 55,7%.

Жураковский заявил, что значительное внимание нужно уделить социальной сфере, так как сегодня железнодорожники обеспечены теплой спецодеждой всего на 17,2%, спецобувью - на 38,7%, бытовым углем - на 40,7%. Эти показатели ниже прошлогодних, говорится в сообщении.

Вместе с тем, железнодорожники определили ремонт котельных, тепловых сетей и паропроводов как приоритетные направления.

Как сообщили в пресс-службе, Жураковский распорядился провести внеплановые проверки подготовки решающих железнодорожных узлов к работе в осенне-зимний период, которые начнутся уже в конце августа и продлятся до конца октября.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.