«Укрзализныця» недополучила 118 млн гривень за перевозку льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за январь-июль текущего года недополучила 118 млн грн из местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий, сообщила пресс-служба компании.

«С января по июль 2014 года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий более чем на 186 млн грн, а получили от облгосадминистраций компенсации 68 млн грн, или только 36,5%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, больше всего средств по результатам семи месяцев 2014 года недополучила Юго-Западная железная дорога - 40,6 млн грн, которая перевезла льготников на сумму почти 54,6 млн грн. Из этой суммы было компенсировано лишь 25,7%.

Южная железная дорога перевезла льготников на 36,4 млн грн, а получила компенсаций 11,3 млн грн. Львовская железная дорога перевезла пассажиров льготных категорий на 40,4 млн грн, получив компенсацию только 39,8% затрат. Приднепровская железная дорога предоставила услуг на 27,7 млн грн (компенсировано 41,2%). Уровень расчетов с Донецкой железной дорогой составляет 49,5%, хотя льготников перевезено на 12,4 млн грн. Наибольший процент компенсаций получила Одесская железная дорога - 61,3%, которая перевезла льготников на сумму 14,7 млн грн.

В сообщении отмечается, что наибольшая задолженность имеется у Киева и Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2014 года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на 157,7 млн грн, а получили от облгосадминистраций компенсаций на сумму 53,7 млн грн, или только 34%.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» для защиты интересов отдельных категорий граждан на пассажирских перевозках, в том числе пригородных, могут предусматриваться льготные тарифы. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от их использования возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.