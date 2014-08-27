ИКАО будет информировать авиакомпании о зонах боев

Как передает Русская служба Би-би-си, такое решение принято по итогам двухдневного совещания, во время которой обсуждалась безопасность полетов на примере рейса MH17 Malaysian Airlines, который был сбит на востоке Украины 17 июля.

Тогда все находящиеся на борту 298 человек погибли. Черные ящики самолета были переданы на расшифровку британским специалистам.

ИКАО надеется своевременно информировать авиакомпании о возможных рисках.

Читайте такжеИКАО готова оказать помощь в расследовании трагедии малайзийского самолетаКак сообщал УНИАН, катастрофа малазийского самолета «Боинг-777», который 17 июля летел из Амстердама в Куала-Лумпур (рейс MH17), унесла жизни почти 300 людей, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

По данным Киева, подтвержденным американской разведкой, самолет сбили пророссийские боевики из доставленной из России системы "Бук".